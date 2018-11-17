* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 17 ноября, 2018, 16:07 — ИА Регнум. 16 ноября официальный представитель Национального совета безопасности Афганистана заявил, что совет приказал силам Афганистана провести активные наступательные операции против боевиков по всей стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганский боевик

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», данное решение было принято Национальным советом безопасности Афганистана, чтобы обеспечить необходимый уровень безопасности мирных жителей и снизить потери в рядах правительственных сил.

Данное заявление было сделано в ответ на информацию, подтвержденную 11 ноября Министерством внутренних дел Афганистана, согласно которой количество потерь среди афганских солдат значительно выросло в последние недели, так как боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) активизировали свою деятельность в целом ряде провинций.

На данный момент в провинциях Газни (столица провинции — г. Газни), Фарах (столица провинции — г. Фарах), Баглан (столица провинции — г. Пули-Хумри) и Урузган (столица провинции — г. Таринкот) продолжаются тяжелые бои между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и правительственными силами.