Спецпредставитель США по Афганистану встретился с талибами* в Катаре
Кабул, 17 ноября, 2018, 18:58 — ИА Регнум. Специальный представитель США по процессу национального примирения Зальмай Халилзад во второй раз встретился с представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Катаре.
По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», в ходе встречи стороны обсудили возможности установления мира в Афганистане.
Согласно ряду источников, специальный представитель США по Афганистану позитивно оценивает результаты переговоров с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
17 ноября Зальмай Халилзад прибыл в Кабул для обсуждения с руководством страны результатов переговоров с представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
В этой связи официальный представитель Высшего совета мира Сайед Эхсан Тахири заявил, что Афганистан призывает все мировое сообщество, в особенности США, продолжать активно работать с целью установления мира, так как нынешняя ситуация является крайне неустойчивой.