* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, 17 ноября, 2018, 18:58 — ИА Регнум. Специальный представитель США по процессу национального примирения Зальмай Халилзад во второй раз встретился с представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Катаре.

(сс) Gage Skidmore Зальмай Халилзад

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», в ходе встречи стороны обсудили возможности установления мира в Афганистане.

Согласно ряду источников, специальный представитель США по Афганистану позитивно оценивает результаты переговоров с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

17 ноября Зальмай Халилзад прибыл в Кабул для обсуждения с руководством страны результатов переговоров с представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В этой связи официальный представитель Высшего совета мира Сайед Эхсан Тахири заявил, что Афганистан призывает все мировое сообщество, в особенности США, продолжать активно работать с целью установления мира, так как нынешняя ситуация является крайне неустойчивой.