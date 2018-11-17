Мале, 17 ноября, 2018, 19:06 — ИА Регнум. Правительство Мальдивской Республики приняло решение выделить 25 миллионов мальдивских руфий (примерно 1,6 млн долларов) на деятельность политических партий в стране.

A robustus Резиденция президента. Мальдивы

Сообщается, что согласно закону о политических партиях сумма финансирования должна составлять не менее 0,1 — 0,2% от общего бюджета.

По информации мальдивского новостного агентства Edition, эти средства получат только те партии, число членов которых превышает 10 тысяч человек.

11 миллионов руфий получит крупнейшая Прогрессивная Партия Мальдив, количество членов которой составляет примерно 45 тыс. человек. Мальдивская Демократическая Партия получит 7,5 миллиона, число ее членов составляет примерно 30 тыс. человек.