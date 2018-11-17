Санкт-Петербург, 17 ноября, 2018, 12:53 — ИА Регнум. Министерство культуры объявило о проведении акции «Культурный марафон». Ее организатором выступает благотворительный фонд «Система». 24 и 25 ноября вход в четыре музея — Третьяковскую галерею в Москве, Русский музей в Петербурге, Тульский государственный музей оружия и в Музей Мирового океана в Калининграде — будет свободным. Об этом завил на VII Санкт-Петербургском международном культурном форуме директор Департамента музеев Минкультуры Владислава Кононова. По мнению присутствовавших директоров крупнейших музеев, такая акция значительно повысит посещаемость. При этом, они подчеркнули, что по этим билетам будут доступны и временные выставки.

Юрий Вердеревский ИА Красная Весна Русский музей. Санкт-Петербург

Более того, в ближайшее время министерство планирует сделать посещение музеев детей и молодых людей до 16 бесплатным.

Надо заметить, что практика одного бесплатного дня в месяц для посещения ведущих музеев существует давно в большинстве европейских стран. Дети смотрят коллекции всегда бесплатно. Как и молодые люди до 25 лет. Правда, с тех, если они не учащиеся, некоторые коммерческие выставки могут потребовать и один евро.