Вашингтон, 17 ноября, 2018, 13:06 — ИА Регнум. Американская компания Genomic Prediction представила новую технологию генетического скрининга эмбрионов при экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО). Об этом сообщает New Scientist.

(сс) nikosapelaths Ребенок

Genomic Prediction разработала генетические скрининговые тесты, которые позволяют оценить риск возникновения некоторых заболеваний у эмбрионов ЭКО. Некоторые из этих тестов касаются и интеллектуальных способностей.

Представитель компании Стивен Хсу сообщил, что они готовы передать ЭКО-центрам только технологии тестов, позволяющих выявить «психическую инвалидность». Однако этот же подход может использоваться для определения выбора эмбрионов, которые будут иметь более высокий коэффициент интеллекта IQ.

«Я думаю, люди будут требовать этого. Если мы этого не сделаем, другая компания сделает», — предположил Стивен Хсу.

Эксперты подтвердили возможность проведения подобных тестов.

«Идея использования тестов для выбора эмбрионов с прогнозируемым высоким интеллектом отвратительна, но технологически возможна», — заявил генетик Питер Висшер из Университета Квинсленда (Австралия).

Возможность использования подобных технологий поднимает серьезные этические проблемы.

Активистка движения «Do not Screen Us Out», выступающего против пренатального тестирования на синдром Дауна, Линн Мюррей заявила, что нужно учитывать не только медицинский, но и этический аспект при введении подобных технологий. Мюррей призвала к широкому обсуждению этой проблемы.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в медицинских учреждениях Москвы по полисам ОМС было проведено более 3,6 тысячи процедур ЭКО.