Обихиро, Япония, 17 ноября, 2018, 13:08 — ИА Регнум. Российский конькобежец Павел Кулижников завоевал первое место на дистанции 500 м на этапе Кубка мира по конькобежному спорту, проходящему в Обихиро (Япония), сообщает 17 ноября «Спорт-экспресс».

(сс) Sasha Krotov Павел Калужников

Победный результат российского спортсмена составил 34,619 секунды. На втором месте японский конькобежец Рёхэй Хага, третьим стал представитель Норвегии Ховар Лорентсен. Их результаты составили 34,716 и 34,771 секунд соответственно.

Отметим, это третья золотая награда для российской конькобежной сборной на этапе Кубка мира, проходящем в Обихиро. Как сообщало ИА REGNUM, ранее Денис Юсков стал первым на дистанции 1500 м у мужчин, а до того российская сборная также стала первой в командной гонке.