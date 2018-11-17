Дакка, 17 ноября, 2018, 19:18 — ИА Регнум. Обайдул Кадер, генеральный секретарь правящей партии Бангладеш — Авами лиг — заявил, что блок оппозиционных партий Единый национальный фронт Бангладеш объединится с правящей партией. По информации бангладешского новостного издания «Дойник иттефак», эти слова он произнес 16 ноября на пресс-конференции в резиденции лидера Авами лиг и действующей премьер-министра — Хасины Вазед.

Rahat Rahim Обайдул Кадер

По словам генсека, Авами лиг уже создала союз из 14 партий, которые могут использовать официальный символ правящей партии Бангладеш — традиционную бенгальскую лодку. Кроме того, утверждает генсек Авами лиг, несмотря на то, что оппозиционные партии состоят в союзе, они вынуждены будут «идти на выборы каждая под своим логотипом», поэтому для оппозиционных партий будет выгоднее, если они «присоединятся к Авами лиг и пойдут на выборы вместе».

В настоящее время, как утверждает Обайдул Кадер, Авами лиг проводит опросы общественного мнения и анализирует полученные результаты.