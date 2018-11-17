Дакка, 17 ноября, 2018, 16:10 — ИА Регнум. После столкновений протестующих с полицией в районе Нойапалтан г. Дакки были задержаны 38 членов оппозиционной Бангладешской националистической партии, из которых 27 были посажены под арест для ведения следствия по делу об организации беспорядков. По информации бангладешского новостного издания «Протхом ало», суд постановил задержать «зачинщиков массовых беспорядков» на пять суток, в течение которых все задержанные будут допрошены.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

В заявлении полиции, специально выпущенном по этому делу, говорится, что протестующие заблокировали движение на одной из улиц, и на просьбу полиции устранить препятствия для движения по улице они ответили резким отказом. После повторной настойчивой просьбы полиции протестующие подожгли две полицейские машины. Кроме того, в полицию постоянно летели обломки кирпичей, что можно расценивать как попытку убийства, говорится в заявлении.