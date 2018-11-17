Приштина, Сербия, 17 ноября, 2018, 15:39 — ИА Регнум. В ходе заседания Совета Безопасности ООН, посвященного проблеме Косово, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что присутствие Фатмира Лимая,заместителя премьер-министра Косово, в качестве главы косовской делегации неприемлемо для Сербии, поскольку есть доказательства совершения косовским политиком военных преступлений:

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

«Он совершал преступления во время войны. Об этом свидетельствуют сами албанцы», — заявил Дачич.

Также, как передает албанское новостное агентство «БалканВеб», Дачич заявил об ухудшении положения сербов в Косово:

«Количество случаев насилия выросло на 20% по сравнению с прошлым полугодием. Только те, кто считают нападения на сербов нормой, могут назвать такую ситуацию нормальной. Но я хочу напомнить, что большинство нападений было направлено на переселившихся и вернувшихся. Это нападения по этническим мотивам. Зафиксированы случаи нападений на священников, порчи имущества, осквернения могил — однако в связи с нападениями никто не был арестован».

В ответ на эти слова глава косовской делегации обвинил Сербию в лицемерии и злоупотреблении присутствием на заседании Совета Безопасности ООН.

«Во-первых, ни Дачич, ни кто-либо ещё не может указывать Косово, кто будет участвовать в переговорах, и привычка вмешиваться в вопрос о том, кто ведет переговоры, показывает несерьезность подхода сербов к темам, о которых мы собираемся говорить — якобы о диалоге и о мирном соглашении. Во-вторых, я хочу обратить внимание на лицемерие, поскольку именно там, где сегодня говорил Дачич, был сформирован Гаагский трибунал, на котором я присутствовал, был допрошен и не скрываю этого, в отличие от сербских преступников, которых Дачич воспевает при всяком удобном случае. Я явился в суд, предстал перед правосудием и по решению суда был признан невиновным. В цивилизованном мире уважают решение суда», — заявил Лимай.

Также Лимай заявил, что Дачич, «боевик Милошевича», последний человек, которому следовало бы рассуждать о таких вещах.