Обихиро, Япония, 17 ноября, 2018, 12:54 — ИА Регнум. Российская спортсменка Екатерина Шихова стала третьей в соревнованиях конькобежцев на дистанции 1500 м на этапе Кубка мира, проходящем в японском городе Обихиро, сообщает 17 ноября «Советский спорт».

(сс) Sasha Krotov Екатерина Шихова

Российской спортсменке не хватило 0,42 секунды до результата победительницы — американки Бриттани Боу, результат которой составил 1.55,034 минуты и 0,33 секунды до результата обладательницы серебряной награды — японки Михо Такаги.

Две другие представительницы России на соревнованиях — Наталья Воронина и Евгения Лаленова, финишировали за пределами топ-10 соревнований. Также стоит отметить, что олимпийская чемпионка на данной дистанции голландка Ирен Вюст стала только четвертой.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее российский конькобежец Денис Юсков стал победителем на аналогичной дистанции у мужчин на соревнованиях в Обихиро.