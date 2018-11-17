Киев, 17 ноября, 2018, 12:39 — ИА Регнум. Гражданина России не впустила на территорию Украины пограничная служба киевского аэропорта «Жуляны» из-за георгиевской ленты на его чемодане. Об этом сообщает 17 ноября пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Anatoly Zhdanov Георгиевская ленточка

Чемодан с георгиевской лентой, которая была привязана к ручке, был обнаружен сотрудниками таможенной службы Украины во время пограничного контроля авиарейса из Белоруссии.

Был установлен владелец чемодана, гражданин России, который прибыл на Украину из Белоруссии с частным визитом. Ссылаясь на то, что символика, с которой ехал гражданин России, запрещена на территории Украины, пограничные службы отказали ему в пересечении границы, а кроме того, запретили въезд на территорию Украины на трёхгодичный срок.

Напомним, что на Украине за публичную демонстрацию и использование георгиевской ленты с 15 июня 2017 года законом предусмотрена административная отвественность в виде штрафа с конфискацией ленты. За повторное нарушение данного закона нарушителю грозит удвоенный штраф или административный арест на 15 суток. Закон разрешает ношение георгиевской ленты только ветеранам Великой Отечественной войны.

Со времени принятия закона были отмечены неоднократные случаи отказа в пропуске на территорию Украины граждан России из-за ношения георгиевской ленты.