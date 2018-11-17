Оренбург, 17 ноября, 2018, 12:24 — ИА Регнум. 17−18 ноября в Оренбурге будет проходить Первый Всероссийский конкурс вокального искусства «Русская песня — 2018». Фестиваль приурочен к 60-летию Оренбургского государственного академического русского народного хора. В конкурсе принимают участие исполнители и коллективы из Оренбургской, Свердловской, Самарской, Саратовской, Костромской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Омской областей, Алтайского и Красноярского края, Удмуртии, Марий Эл, Башкирии и Казахстана. Творческое соревнование пройдет в шести номинациях народный хор, вокальный ансамбль, фольклорный ансамбль, стилизованный фольклорный ансамбль, семейный ансамбль, сольное пение. Возраст исполнителей начинается от 12 лет и далее без ограничений.

Лариса Хорохова ИА Красная Весна Хор на сцене

Авторитетное жюри возглавляет народный артист России, художественный руководитель Центра русской культуры, искусства и образования Владимир Девятов.

Лауреаты будут объявлены 18 ноября.