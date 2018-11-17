Москва, 17 ноября, 2018, 12:09 — ИА Регнум. На юго-востоке Москвы произошел пожар в неэсксплуатируемом здании. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Тушение пожара

Загорелось здание по адресу: Рязанский проспект, дом 26. Огонь полыхал на площади до трех тысяч квадратных метров.

«Произошел пожар в отдельно стоящем неэксплуатируемом здании на общей площади около трех тысяч квадратных метров», — сообщили в МЧС.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты и справились с огнем.

Как ранее сегодня сообщило ИА REGNUM, утром также произошел пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе. Горела установка крекинга и печь дожига. Спасатели успешно справелись с огнем, пострадавших нет.