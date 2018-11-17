Берлин, 17 ноября, 2018, 12:14 — ИА Регнум. Немецкий концерн Volkswagen затратит 44 млрд евро в ближайшие пять лет на разработку новых технологий, которые включают в себя также беспилотники и электромобили, и выпустить около 50 моделей электромобилей к 2025 году, сообщает 17 ноября Bloomberg.

(сс) Simon Volkswagen

Инвестиции в новые технологии составят около третьей части всех капитальных расходов компании, предусматривающих также приобретение недвижимости и модернизацию старых и строительство новых заводов.

Также в публикации отмечается, что одним из важных поводов для принятия Volkswagen такого решения стала востребованность электромобилей компании Tesla на мировом рынке. По информации Bloomberg, в 2019 году концерн планирует выпустить электрические модели брендов Porshe и Audi, а к 2020 запустить производство и продажу бюджетных электрокаров под брендом VW I.D.

Отметим, также в 2019 году Volkswagen планирует вложить 4,5 млрд евро на развитие своего производства в КНР.