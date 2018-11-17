Пекин, 17 ноября, 2018, 12:18 — ИА Регнум. Китайские компании Xiomi и Meitu подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, сообщает Gizmochina.

(сс) Paul Hanaoka Девушка с телефоном

Китайская компания Meitu создала сервис MeituPic, позволяющий редактировать фотографии на мобильных устройствах. Позже компания начала производство смарфтонов, ориентированных на женщин, с улучшенными фотокамерами и специальным программным обеспечением, повышающим качество снимков.

Одна из крупных китайских компаний-производителей смартфонов Xiaomi подписала с Meitu соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Эксперты считают, что новое соглашение позволит Xiaomi получить доступ к патентам и передовым алгоритмам Meitu, которые будут использоваться в смартфонах Xiaomi.

Эта сделка продолжает политику расширения женской базы пользователей, о которой ранее заявлял президент Xiaomi Лэй Цзюнь.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году китайской компании Xiaomi удалось добиться взрывного роста на рынке смартфонов в Индии. Компания вышла на первое место по объему продаж во втором квартале года.