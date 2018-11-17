Ростов-на-Дону, 17 ноября, 2018, 11:51 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ростов» проявляет интерес к подписанию контракта с бывшим хавбеком команды английской премьер-лиги «Сандерленд» габонцем Дидье Ндонгом, сообщает 17 ноября iSport.ga.

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По информации издания, Ндонг может перейти в российский клуб уже в ближайшее, зимнее трансферное окно. Также сообщается, что «Ростов» готов заплатить «Сандерленду» 4 млн евро. Именно такая сумма является размером компенсации, которую английский клуб намерен получить за расторгнутый 11 октября с Ндонгом контракт. Договор Ндонга с «Сандерлендом» был расторгнут по инициативе клуба за то, что футболист не явился на предсезонную подготовку команды.

Отметим, Дидье Ндонг был приобретен «Сандерлендом» в 2016 году у французской команды «Лорьян» за рекордные для английского клуба 20 млн евро. Футболист провел за английский клуб 54 матча, в которых забил один гол и сделал 5 голевых передач. Также он является игроком сборной Габона.