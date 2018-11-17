Санкт-Петербург, 17 ноября, 2018, 10:56 — ИА Регнум. 17 ноября на прославленной сцене Мириинского театра пройдет гала-концерт II Международного форум-феста Jazz Across Borders. Хедлайнерами этого вечера станут Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана и обладательница Grammy американская певица Патти Остин.

Патти Остин

Форум-фест Jazz Across Borders входит в программу VII Санкт-Петербургского Международного культурного форума.

Основной же площадкой всего фестиваля стал кинотеатр «Аврора», где 16 и 17 ноября, кроме многочисленных концертов, проходят различные мероприятия по продвижению джазовой индустрии: панельные дискуссии, шоукейсы, мастер-классы, встречи и переговоры музыкантов, промоутеров и продюсеров. По утверждению президента фестиваля Игоря Бутмана, в 2018 году в форум-фесте примут участие музыканты, продюсеры и критики из России, Австрии, Великобритании, Германии, Израиля, Индии, Канады, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, США, Южной Кореи и Японии.