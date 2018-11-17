Москва, 17 ноября, 2018, 09:58 — ИА Регнум. В Москве сегодня, 17 ноября, ожидается снег и порывистый ветер. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

Приближающийся к столице с северо-запада атмосферный фронт принесет осадки в виде снега и мокрого снега. Температура воздуха будет колебаться около нуля градусов.

К вечеру пойдет мокрый снег и на дорогах образуется гололедица. Ожидается западный ветер, скорость которого составит 5−10 метров в секунду.

К концу дня атмосферное давление упадет до 755 мм ртутного столба.