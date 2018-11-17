Лондон, 17 ноября, 2018, 10:12 — ИА Регнум. Сербский теннисист Новак Джокович переиграл в двух сетах хорватского спортсмена Марина Чилича в третьем матче Итогового турнира АТР, проходящего в Лондоне, сообщает 17 ноября Sport 24.

(сс) Yann Caradec Новак Джокович

Для победы Джоковичу потребовался 1 час 36 минут. Встреча завершилась со счетом 7:6, 6:2 в пользу сербского спортсмена. За это время победитель сделал три подачи навылет, ни разу не ошибся дважды и реализовал 2 брейк-пойнта из 8. Его соперник 8 раз подал навылет и дважды ошибся на подаче.

Отметим, это третья подряд победа Новака Джоковича на Итоговом турнире. Ранее сербский теннисист уже гарантировал себе выход в полуфинал турнира, где его соперником станет южноафриканский спортсмен Кевин Андерсон.