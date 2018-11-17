Подольск, Московская область, 17 ноября, 2018, 09:45 — ИА Регнум. Хоккейный клуб из Магнитогорска «Металлург» уверенно победил подмосковную команду «Витязь» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает 17 ноября Матч ТВ.

Цитата из м/ф «Матч-реванш». реж Борис Дежкин. 1968. СССР Хоккей

Матч проходил в Подольске. В составе победителей шайбами отметились: Виктор Антипин (23-я минута), Николай Кулёмин, дважды — на 38-й и 54-й минутах удачно реализовавший большинство и Мэтт Эллисон (46-я). На все четыре шайбы подмосковный клуб смог ответить только единожды: на 36-й минуте «гол престижа» гостям забил финский нападающий «Витязя» Миро Аалтонен. Итоговый счет встречи 4:1 в пользу магнитогорской команды.

Отметим для «Металлурга» из Магнитогорска это 7 подряд победа в матчах КХЛ, команда, набрав 41 очко, находится на третьем месте в турнирной таблице Востока. «Витязь» с 24 баллами занимает 9 место на Западе.