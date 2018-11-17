Москва, 17 ноября, 2018, 09:46 — ИА Регнум. Для взятия проб воздуха в районе пожара на НПЗ в Москве выехала мобильная лаборатория, сообщила 17 ноября пресс-служба ГУ МЧС по городу.

(сс) Virtual_World Дам от пожара

Будут сделаны замеры содержания вредных веществ в воздухе в районе пожара.

На данный момент известно, что на месте пожара зафиксировано два очага возгорания. Горят установка крекинга и печь дожига, расстояние между двумя объектами около 50 метров. Существует угроза перехода пламени на другие установки.

Также сообщается, что высота очагов горения составляет 10 метров.

Ранее сообщалось, что тушении пожара на НПЗ в Москве участвуют 120 пожарных и 30 единиц техники. Автомобильное движение в районе пожара затруднено. ГУ МЧС настоятельно рекмендовало автомобилистам заранее выбирать пути объезда района пожара, чтобы не создавать препятствий для работы и подъезда пожарно-спасательной техники.