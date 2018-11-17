Версаль, Франция, 17 ноября, 2018, 09:31 — ИА Регнум. От использования последнего физического объекта в международной системе единиц отказались 16 ноября на 26 генеральной конференции Международного бюро мер и весов в Версале.

Копия эталона 1 кг

На конференции была подписана резолюция, согласно которой все единицы физических величин будут определяться через фундаментальные физические постоянные.

Новые правила привели к отказу от последнего физического объекта в международной системе единиц. Цилиндр металла, являющийся прототипом килограмма, продолжит храниться в международном бюро мер и весов, однако перестанет быть эталоном.

По новым правилам эталон килограмма может быть высчитан через постоянную Планка.

На конференции отметили, что отказаться от физических прототипов в международной системе единиц позволила точность определения фундаментальных физических констант, выросшая за последние 50 лет.

Отметим, последний искусственный эталон килограмма был изготовлен в 1889 году из сплава платины и иридия. Этот металлический цилиндр диаметром и высотой 39 мм хранится в Международном бюро мер и весов.

Также были изготовлены точные официальные копии эталона килограмма, две из которых хранятся в России.