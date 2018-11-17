Денвер, США, 17 ноября, 2018, 09:30 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу в овертайме над командой «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 17 ноября Матч ТВ.

(сс) Mr.TinDC Бейсболка с логотипом «Вашингтон Кэпиталз»

Встреча проходила в Денвере и закончилась со счетом 3:2 в пользу «Вашингтона». В составе победителей шайбами отметились: Смит-Пелли (29-я минута). Овечкин, (39-я). Бэкстрём, (61-я). Причем последняя забита на 22-й секунде овертайма и стала для «Вашингтона» победной. У «Колорадо» голами отметились Сёдерберг, (2-я). Уилсон, (58-я).

Другие российские игроки «Вашингтон Кэпиталз"Дмитрий Орлов и Дмитрий Яшкин не набрали в этом матче очки.

Отметим, это 681-я шайба на счету российского капитана «Кэпиталз» за время его участия в НХЛ и теперь он вышел на 17-е место в Лиге по голам, сравнявшись таким образом с Дино Сиссарелли.