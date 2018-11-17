Владивосток, 17 ноября, 2018, 09:13 — ИА Регнум. Возгорание пассажирского автобуса ликвидировано во Владивостоке, сообщает 17 ноября пресс-служба ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

Mchs.gov.ru Пожарные

Информация о возгорании поступила на пульт пожарной охраны города Владивостока в 13:39 по местному времени. Огнеборцы прибыли на место происшествия уже через четыре минуты, в 13:43.

Рейсовый автобус с пассажирами загорелся на одной из остановок по маршруту следования. Ко времени прибытия пожарных расчётов возгорание наблюдалось по всей площади салона автобуса.

Пассажиры успели покинуть загоревшееся авторанспортсное средство самостоятельно, до прибытия пожарных. Никто из пассажиров, а также водитель не пострадал.

Общая площадь возгорания составила 25 кв. м. Пожар был полностью ликвидирован уже чуть более, чем через двадцать минут после поступления информации о возгорании, в 14:00. В тушении пожара участвовали 11 человек личного состава и 3 единицы техники.

Ранее сообщалось о гибели одного человека и четырёх пострадавших в результате пожара в жилом многоэтажном доме во Владивостоке. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.