Ереван, 17 ноября, 2018, 08:45 — ИА Регнум. Сборная Армении по футболу победила сборную Гибралтара с разгромным счетом в матче группы D Лиги наций, сообщает 17 ноября Матч ТВ.

(сс) Дмитрий Садовников soccer.ru Юра Мовсисян

Итоговый счет матча 6:2 в пользу сборной Армении. При этом автором четырех из шести мячей является экс-нападающий «Спартака», ныне выступающий за «Чикаго Файр», Юра Мовсисян. Он поразил ворота Гибралтара на 27-й, 48-й, 52-й, 54-й минутах. Этим он установил рекорд в истории армянской сборной, когда один игрок забивает четыре мяча за матч. Также в составе армянской сборной отметились мячами Артур Карташян и Александр Карапетян на 66-й и 90-й минутах соответственно.

На всё это Гибралтар смог ответить только дважды мячами Тжай Де Барра на 10-й и Адама Пристли на 78-й минутах матча.

Отметим, после убедительно одержанной победы сборная Армении обошла Гибралтар в турнирной таблице. Теперь Армения занимает второе место. На первом месте — Македония.