Москва, 17 ноября, 2018, 08:23 — ИА Регнум. На Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне, который принадлежит компании «Газпром нефть», загорелась установка крекинга. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах.

Mnpz.gazprom-neft.ru Московский нефтеперерабатывающий завод

По данным источников, происходит факельное горение на установке крекинга. Есть угроза перехода огня на другую установку, которая находится рядом.

Стоит отметить, что в социальных сетях жители домов, находящихся в непосредственной близости от Московского НПЗ, выкладывают фотографии пожара. На них видно, что горит одна из установок на территории завода, в небо поднимается столб черного дыма. Также видно, что огонь вырывается из одной из труб завода.