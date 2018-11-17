Лондон, 5 марта, 2019, 04:19 — ИА Регнум. Великобритания пытается ограничивать контакты российского посольства в Лондоне и создать «токсичную» атмосферу вокруг работы диппредставительства, заявили в пресс-службе посольства России в Лондоне.

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Дипломаты отмечают, что первые попытки дискредитировать работу дипмиссии начались еще в 2011 году в связи с ситуаций в Сирии. Затем Великобритания продолжила свою информкампанию в 2014 году, после государственного переворота на Украине.

Дискредитация продолжалась и в связи с референдумом по Brexit, в котором британская сторона заметила «российское вмешательство», а также в связи с инцидентом в Солсбери.

«В настоящее время британский истеблишмент пытается «повесить» на Россию несуществующие закулисные связи с руководством Лейбористской партии, найти «российский след» в бушующем в рядах парламентской оппозиции скандале относительно антисемитских взглядов ряда ее сторонников», — заявили дипломаты.

В посольстве подчеркивают, что зачастую подобные акции британских властей совпадают с публикациями в местных СМИ неких материалов, не имеющих фактического подтверждения.

«Единственная цель, которую преследует нынешняя кампания — сделать посольство «токсичным», ограничить его деятельность, создать препятствия нормальному функционированию дипмиссии», — добавили в посольстве.