Порт-Морсби, 17 ноября, 2018, 07:47 — ИА Регнум. Глава российского банка ВТБ Андрей Костин рассчитывает урегулировать ситуацию с Всемирным Давосским экономическим форумом, на который его попросили не ехать, хотя он является его постоянным участником. Соответствующее заявление Костин сделал журналистам сегодня, 17 ноября, в кулуарах саммита АТЭС.

Kremlin.ru Андрей Костин

По словам Костина, ситуация с Давосским форумом на данный момент ещё не разрешена и после заявления председателя правительства России Дмитрия Медведева, этот вопрос ещё может быть урегулирован.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, организаторы экономического форума в Давосе попросили его постоянных участников российских бизнесменов Костина, Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга в этом году не принимать участия в мероприятии из-за американских санкций, под которые они попали.

После этого глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что с случае, если Костин, Дерипаска и Вексельберг не будут приглашены на форум, то никто из представителей российских государственных корпораций и российских властей в Давос не поедет.

Также Костин напомнил, что позиция банка ВТБ известна — если тема будет не урегулирована, то вся делегация банка не поедет на Давос.

Кроме того, Костин напомнил, что у России существуют и другие форматы для общения с зарубежными бизнесменами. Так, есть Петербургский международный экономический форум, в котором активно принимают участие представители западного бизнеса, а также западные политики.