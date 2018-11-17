Москва, 17 ноября, 2018, 07:43 — ИА Регнум. Российская фигуристка Алина Загитова, являющаяся олимпийской чемпионкой по фигурному катанию на зимних играх 2018 года в Пхенчхане, заявила, что установленный ею на московском этапе Гран-При новый мировой рекорд в короткой программе не имеет большого значения. Такое заявление Загитова сделала 17 ноября на пресс-конференции после своей победы.

Kremlin.ru Алина Загитова

«Мне абсолютно неважно, какие баллы я получу и какое место займу», — сказала Загитова, отвечая на вопрос о своих впечатлениях об установленном ею новом мировом рекорде. Также спортсменка отметила, что ей важно кататься «чисто и с душой», показывая свой максимум.

Отметим, ранее, 16 ноября, Алина Загитова стала первой на московском этапе Гран-При фигуристов в короткой программе женского одиночного разряда, набрав 80,78 балла, что стало новым мировым рекордом. Предыдущий рекорд также принадлежал Загитовой.