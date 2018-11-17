Киев, 17 ноября, 2018, 07:25 — ИА Регнум. О жесткой реакции Киева на перекрытие Россией доступа в Азовское море для судов Украины заявила представитель президента Украины в Верховной раде народный депутат Ирина Луценко 16 ноября на брифинге с журналистами.

Цитата из м/ф «Слон и Моська». реж Пантелеймон Сазонов, Ламис Бредис. 1941. СССР Угроза

«Реакция Украины будет жесткой, мы имеем несколько исков о нарушении Российской Федерацией международной конвенции по морскому праву», — приводит слова Луценко «Укринформ». Также представитель заявила, что, по её мнению, Украина имеет право пользоваться Азовским морем согласно указанной конвенции, так как оно считается внутренним, ввиду чего не были подписаны договоры о распределении использования вод Азовского моря между двумя странами.

Кроме этого, Ирина Луценко предупредила об обязательной реакции СБУ и пограничников на такое перекрытие акватории моря Россией и о подаче Украиной исков в международные суды на эту тему.

Также Луценко отметила, что от использования Азовского моря серьёзно зависит весь юг Украины и подчеркнула, что, по её мнению, данным шагом президент России Владимир Путин «надеется дестабилизировать» ситуацию на Украине в 2019 году. А потому представитель украинского президента призвала власть и дипломатический корпус страны активизироваться для консолидации вокруг Украины международного сообщества, «свободного мира», а также для ужесточения санкций против РФ.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 16 ноября, член комитета Совета Федерации России по обороне Франц Клинцевич, комментируя задержание Украиной 15 судов за заход в крымские порты, заявил, что Россия способна перекрыть доступ в Азовское море украинским кораблям в течение нескольких минут.