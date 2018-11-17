Вашингтон, 17 ноября, 2018, 05:44 — ИА Регнум. Два члена Палаты представителей конгресса США получили порицание за сексуальные домогательства, сообщает Politico.

Мерет Оппенгейм. Объект (Меховой чайный прибор). 1936

Порицание получили республиканский депутат от Северной Каролины Марк Мидоус и представитель Демпартии от штата Невада Рубен Кихуэну. Кихуэну получил порицание за «регулярные нежелательные ухаживания за коллегами по работе». После этого конгрессмен заявил, что не будет переизбираться и покинет конгресс в январе 2019 года.

Республиканца Мидуоса обвинили в бездействии при выявлении случаев домогательств в его офисе. Ему придется заплатить более $40 тыс. в виде зарплаты, которую он выплачивал сотруднику, обвиненному в домогательствах.