Челябинск, 17 ноября, 2018, 05:00 — ИА Регнум. Два ребенка и пожилой мужчина спасены огнеборцами во время пожара в доме на улице Барбюса в Челябинске, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Пламя

Сообщение о пожаре поступило 16 ноября в 12:07 (время местное). Звонивший сказал о сильном дыме, который валит из окон дома. Через четыре минуты на месте ЧП начали работать пожарные расчеты. Огнеборцы пробрались в горящую квартиру через окно, чтобы дым не попал в подъезд через дверь.

«В 12:20 были обнаружены два пострадавших, затем обнаружен еще один. Пожарные через окно произвели спасение людей: двоих детей двух и пяти лет, и мужчину 1949 года рождения», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что еще четыре человека самостоятельно выбрались из подъезда.

Дети в результате возгорания пострадали: самого маленького отправили в больницу, а пятилетнему мальчику потребовались реанимационные мероприятия, как и пострадавшему мужчине. После того, как они пришли в сознание, их также госпитализировали.

Напомним, по данным МЧС РФ, за сутки 16 ноября в Челябинской области произошло более 20 техногенных пожаров.