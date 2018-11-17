Хемниц, Германия, 17 ноября, 2018, 04:37 — ИА Регнум. В немецком Хемнице состоялась демонстрация против политики канцлера Германии Ангелы Меркель, сообщает DPA.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

В демонстрации приняли участие около 2,5 тысячи человек. Протестная акция проходила недалеко от здания, где проходила встреча Меркель с читателями издания Freie Presse 16 ноября. Ряд политиков назвал визит Меркель запоздалым, так как массовые протесты в Хемнице проходили еще в августе.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 в Хемнице регулярно проходили массовые протестные акции против миграционной политики Германии. Поводом для протестов стало убийство местного жителя беженцами из стран Ближнего Востока.