Вашингтон, 17 ноября, 2018, 04:33 — ИА Регнум. Российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в случае его сохранения будет продолжать служить интересам безопасности как России, так и США, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью НТВ.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Декабря. Договор РСМД

«Мы исходим из того, что весь потенциал этого договора еще не исчерпан и он может послужить интересам безопасности как Российской Федерации, так и Соединённых Штатов Америки», — заявил Антонов.

Российский дипломат оценил теперешние российско-американские как не самые лучшие, отметив, что диалог успешно ведется по Сирии и борьбе с международным терроризмом, но «этого мало».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 ноября заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что последнего слова по РСМД Вашингтон ещё не сказал.