Вашингтон, 17 ноября, 2018, 04:23 — ИА Регнум. У Китая есть планы договориться с Соединенными Штатами по вопросу торговых разногласий, заявил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«Мы ввели тарифы общей суммой $250 млрд на товары из Китая, и мы готовы ввести еще пошлины на $267 млрд, если захотим. Может быть нам не придется их вводить. Китай хочет договориться», — заявил он.

Он заявил, что США, в отличие от Китая, хорошо справляются в ситуации с торговыми пошлинами, поэтому Пекин и заинтересован в заключении торговой сделки с США.

«Мы помогли создать Китай, как мы все знаем, путем высасывания из нашей страны миллиардов долларов», — добавил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября глава министерства торговли США Уилбур Росс заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему планируют увеличить пошлины на китайский импорт на общую сумму около $200 млрд. Ранее газета Financial Times заявляла о возможном переносе ввода нового пакета пошлин против Китая, однако эту информацию опровергли другие источники.