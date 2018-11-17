Вашингтон, 17 ноября, 2018, 04:07 — ИА Регнум. Приказ об уничтожении саудовского журналиста Джамаля Хашогги мог отдать наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед аль-Сауд, заявил источник в ЦРУ, пишет газета The Washington Post.

kremlin.ru Кого же из них обвинило ЦРУ?

По словам источника, без ведома аль-Сауда убийства журналиста не было бы. Возможно, он и приказал разобраться с Хашогги.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 ноября заказчиком устранения Хашогги саудовский генпрокурор назвал экс-замглавы разведки Саудовской Аравии Ахмад аль-Ассири. При этом саудовский министр внутренних дел Адель аль-Джубейр заявил, что аль-Сауд «абсолютно непричастен к этому делу».