Вашингтон, 17 ноября, 2018, 03:51 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп сомневается в лояльности действующего вице-президента Майка Пенса, сообщает газета The New York Times.

Gage Skidmore Отправят ли Пенса на пенсию?

По словам газеты, Трамп на пресс-конференции задал вопрос Пенсу, будет ли он его соратником, на что Пенс кивнул головой. При этом, как подчеркивает издание, Трамп сомневается в лояльности вице-президента. Отмечается, что президент США так часто задает этот вопрос, чем настораживает сотрудников своей администрации. Трамп якобы открыто не обсуждает отставку Пенса, однако его советники предполагают раздраженность президента своим заместителем.

В качестве потенциального кандидата на пост вице-президента собеседники газеты называли постоянного представителя США при ООН Никки Хейли. По их словам, она близка к дочери Трампа Иванке и ее мужу. Также наличие Хейли в бюллетене на следующих президентских выборах может помочь привлечь на сторону Трампа избирателей женского пола.