Цитата из м/ф «Трое из Простоквашино». реж Владимир Попов. 1978. СССР Ку-ку

Междуреченск, Кемеровская область, 17 ноября, 2018, 03:48 — ИА Регнум. Мэр города Междуречинска (Кемеровская область) Владимир Чернов назвал подчиненных, разобравших детскую площадку через час после её установки, дебилами.

Возмущение градоначальника вызвало сообщение в интернете о том, что детскую площадку в одном из дворов города собрали, а затем буквально через час разобрали обратно. Процесс наблюдали жители дома.

Оказывается, установка площадки носила «примерочный» характер — чтобы посмотреть, как всё будет выглядеть. Узнав об этом, Чернов сказал:

«Чтоб этой тупости больше не было никогда в жизни!»