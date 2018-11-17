Москва, 17 ноября, 2018, 03:41 — ИА Регнум. Слово «шпиль» стало словом 2018 года, заявил проректор по науке Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Михаил Осадчий агентству «Москва».

Сергей Сапель ИА Красная Весна На фото — слово 2018 года

Осадчий рассказал, что главным критерием при выборе слова являлись увеличение частоты использования его в текущем году и наличие некоего символического смысла для общества.

Он подчеркнул, что до интервью Александра Петрова и Руслана Боширова главному редактору RT Маргарите Симоньян это слово использовалось относительно редко. Однако после вышеупомянутого интервью с этим словом появилось много шуток, связанных с инцидентом в Солсбери.

Второе по популярности слово — «пенсионный». По словам Осадчего его популярность обусловлена принятой 3 октября 2018 года пенсионной реформой и вызванным ей общественным резонансом.

Ранее, 15 ноября, специалисты оксфордского словаря выбрали слово года — прилагательное toxic, которое часто использовалось для описания событий в мире, в том числе и по поводу инцидента в Солсбери, где якобы были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.