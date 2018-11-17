Оттава, 17 ноября, 2018, 03:23 — ИА Регнум. Мощный снегопад в Канаде стал причиной остановки работы нескольких аэропортов, сообщает телеканал СTV.

(сс) David Preston Аэропорт «Торонто»

Сообщается, что больше всего снега выпало в провинциях Новая Шотландия, Нью-Брансвик, Ньюфаундленд и Лабрадор. В некоторых областях провинций высота снега достигала 25 см, что в три раза выше месячной нормы осадков.

Из-за снегопада были отменены сотни авиарейсов в аэропортах крупных городов, в том числе и Оттаве, Монреале и Торонто.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября в американском Нью-Йорке в результате первого снегопада оказалось парализовано уличное движение. При этом взлетели цены и на услуги такси. Полиция города посоветовала жителям быть осторожными и учитывать транспортный коллапс при планировании перемещений в городе.