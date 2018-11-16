Киев, 17 ноября, 2018, 02:13 — ИА Регнум. Украинские власти рассчитывают на поставки из США «оборудования» для ВСУ, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает «5 канала».

Цитата из м/ф «Жил-был пес». реж Эдуард Назаров. 1982. СССР Радость

Комментируя итоги украино-американских переговоров на уровне глав МИД, он перечислил затронутые темы, в том числе Крым, Донбасс, Азовское море и помощь США в «поставках оборудования для военных и сектора безопасности».

«Главная идея в том, что мы будем делать в смысле стратегического взаимодействия, в смысле взаимодействия по реформе безопасности и оборонного сектора, а это в рамках двустороннего партнерства предполагает многое», — заявил Климкин.

Напомним, заседание Комиссии стратегического партнерства на уровне министров иностранных дел прошло 16 ноября в Вашингтоне. Климкин три дня провел в американской столице — с 14 по 16 ноября.