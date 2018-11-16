Осло, 17 ноября, 2018, 01:04 — ИА Регнум. Ситуацию вокруг «глушения сигнала GPS» во время учений НАТО Trident Juncture обсудили МИД Норвегии и российское посольство в этой стране. Об этом заявила официальный представитель норвежского МИД Гури Сульберг, пишет Verdens Gang.

U.S. Department of Defense Учения НАТО Trident Juncture

По словам Сульберг, вопрос на дипломатическом уровне обсуждался 16 ноября в Осло. Со своей стороны норвежцы заявили России, что «такие помехи могут создавать опасные ситуации для гражданской авиации».

Напомним, Финляндия обвинила Россию в том, что во время маневров Trident Juncture российские военные глушили сигнал GPS. Сначала финны сделали свое заявление, затем на него отреагировали в Осло: норвежское минобороны утверждает, что сигнал глушили с Кольского полуострова.

Таким образом, теперь обвинения в адрес России звучат с двух сторон: из Финляндии и из Норвегии. Причем финны заявляют, что норвежские данные их убедили в неправоте России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 ноября финский министр иностранных дел Тимо Сойни заявил, что в его ведомство был вызван российские посол Павел Кузнецов: встреча состоится 19 ноября.