Москва, 17 ноября, 2018, 00:53 — ИА Регнум. Фильм по вселенной Гарри Поттера «Фантастические твари» собрал за первый день премьеры в России и Белоруссии 141 млн рублей, сообщает портал kinobusiness.com.

Цитата из к/ф «Фантастические твари и где они обитают». Реж. Дэвид Йейтс. 2016. Великобритания, США Птица

Сообщается, что эта сумма составляет 84% выручки кинотеатров за день. Как отмечает портал, это четвертый результат по сборам в премьерный день в России за 2018 год. Более удачно начинали свой прокат только фильмы «Мстители: война бесконечности», «Веном» и «Дэдпул 2».

Эксперты предполагают, что с такой динамикой сборы картины на первые выходные могут составить от 780 до 890 млн рублей.