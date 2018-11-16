Киев, 17 ноября, 2018, 00:42 — ИА Регнум. Прозвучавшее из Москвы заявление о том, что Киев провоцирует Россию, и что Азовское море может быть «перекрыто буквально в минуты», вызвало бурную реакцию в Верховной раде.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пираты Азовского моря

Ирина Луценко, представитель украинского президента в Раде, заявила, что в этом случае Киев «жёстко» ответит, и перечислила, в чем будет заключаться этот ответ, сообщает «Укринформ».

"Реакция Украины будет жёсткой, мы имеем несколько исков о нарушении Российской Федерацией международной конвенции по морскому праву», — сказала Луценко.

«Кроме того, что мы будем подавать иски в международные суды по этому вопросу, обязательной будет реакция СБУ Украины, пограничников», — добавила она.

Луценко пригрозила уголовными производствами против должностных лиц и действий России в случае перекрытия Азова.

«Активизация [президента РФ Владимира] Путина говорит об одном: Путин хочет раскачать Украину, ввести ощущение нестабильности в Украине в 2019 году», — сказала Луценко.

Напомним, в ответ на незаконное задержание 15 ноября в городах Бердянске и Мариуполе 15 российских судов «за незаконный заход в порты Крыма», член Совфеда Франц Клинцевич в Facebook написал:

«Да, мы буквально в минуты способны перекрыть Азовское море для любого украинского плавательного средства. И я не исключаю, что подобные действия могут последовать».