Нью-Йорк, США, 17 ноября, 2018, 00:32 — ИА Регнум. Американский драматург и сценарист Уильям Голдман скончался в своем доме в Нью-Йорке на 88-м году жизни, сообщает The Washington Post.

Ричард Аттенборо, Уильям Голдман и Джо Левин. 1975

Сообщается, что перед смертью Уильям Голдман долгое время болел, а к лету 2018 года его состояние ухудшилось. Причиной смерти сценариста стали рак толстого кишечника и пневмония.

Напомним, Уильям Голдман является обладателем двух премий «Оскар». Первую премию — за «Лучший оригинальный сценарий» — он получил за вестерн «Бутч Кэссиди и Сандерс Кид», вторую — за сценарий к картине «Вся президентская рать».