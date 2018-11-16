Киев, 16 ноября, 2018, 23:54 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко попросил власти США и Евросоюза углубить и расширить санкции против России, сообщает 16 ноября пресс-служба администрации президента Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM След

Такое заявление украинский президент сделал на встрече с представителями Европейского парламента и Национального демократического института США.

«Президент назвал примеры вмешательства России в избирательный процесс на Украине и призвал западных партнеров усилить санкционное давление на страну-агрессора», — указано в сообщении администрации главы украинского государства.

Кроме того, президент Украины пожаловался гостям из США и ЕС на выборы, прошедшие в Донецкой и Луганской народных республиках.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный Киев отказался признать результаты этих выборов и попросил наказать за них Россию.