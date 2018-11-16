Вашингтон, 16 ноября, 2018, 23:38 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео поблагодарил власти КНДР, а также посредников из Швеции за освобождение американского гражданина из тюрьмы в Северной Корее, 16 ноября передает агентство Reuters.

Roman Harak

«Соединенные Штаты высоко оценивают сотрудничество Корейской Народно-Демократической Республики и посольства Швеции для освобождения американского гражданина», — говорится в заявлении Помпео.

Гражданин США Брюс Байрон Лоуренс был задержан властями КНДР в октябре текущего года, после нелегального проникновения в Северную Корею из Китая.

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