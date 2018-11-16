Ирландия не намерена укреплять сухопутную границу перед Brexit
Дублин, 16 ноября, 2018, 22:49 — ИА Регнум. Правительство Ирландии не рассматривает необходимость укрепления границы с Северной Ирландией перед Brexit, 16 ноября передает агентство Reuters.
Иван Шилов ИА REGNUM
Выход из Евросоюза
«Мы этого не делаем — мы не строим планов на случай непредвиденных обстоятельств, которые приведут к созданию пограничной инфраструктуры между двумя юрисдикциями на острове», — сообщил журналистам глава МИД Ирландии Саймон Ковни.
Однако Ковни отметил, что в случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения потребуются «непростые переговоры» о том, как избежать жесткой границы.
Читайте также: Министр финансов Германии: Мы готовимся к «жесткому Brexit»