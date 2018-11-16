Дублин, 16 ноября, 2018, 22:49 — ИА Регнум. Правительство Ирландии не рассматривает необходимость укрепления границы с Северной Ирландией перед Brexit, 16 ноября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход из Евросоюза

«Мы этого не делаем — мы не строим планов на случай непредвиденных обстоятельств, которые приведут к созданию пограничной инфраструктуры между двумя юрисдикциями на острове», — сообщил журналистам глава МИД Ирландии Саймон Ковни.

Однако Ковни отметил, что в случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения потребуются «непростые переговоры» о том, как избежать жесткой границы.

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