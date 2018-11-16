Ташкент, 16 ноября, 2018, 22:42 — ИА Регнум. В результате улучшения инвестиционного климата, создания необходимых условий доля промышленности в валовом региональном продукте Каракалпакии выросла с 36 до 41%, говорится в поступившем в ИА REGNUM сообщении пресс-службы президента Узбекистана.

Sovminrk.gov.uz Промышленность Каракалпакии

Согласно Конституции Узбекистана, Каракалпакия является независимой республикой в составе Узбекистана.

Как отмечается в сообщении, в ходе поездки в этот регион президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал поручение по созданию большего количества рабочих мест, организации новых и расширению действующих предприятий в Каракалпакии.

«В 2019—2020 годах предусмотрено реализовать 1 018 инвестиционных проектов по развитию промышленности, сферы услуг и сельского хозяйства. На эти цели намечено направить 11 триллионов сумов (более 1,3 млрд долларов), в том числе 895 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций.

«К примеру, в следующем году в Караузякском районе совместно с Южной Кореей начнется строительство цементного завода мощностью 3,4 миллиона тонн в год. Будут организованы предприятия по консервированию рыбы в Муйнаке, переработке кукурузы и производству бумаги в Тахиаташском районе», говорится в сообщении.

Каракалпакия является зоной экологического бедствия, в связи с высыханием Аральского моря, регион Приаралья неумолимо захватывает возникшая там пустыня. В зоне постоянного экологического риска, негативно влияющего на качество жизни, здоровье, генофонд проживающего здесь населения, находятся не только регионы, расположенные вокруг высыхающего моря, — Кызыл-Ординская область Казахстана, Дашховузская область Туркменистана и Республика Каракалпакстан, Хорезмская, Навоийская, Бухарская области Узбекистана, — но и весь регион Центральной Азии.

Узбекистан предпринимает ряд мер по преодолению последствий высыхания Арала и экологического оздоровления бассейна Аральского моря. Такими мерами являются создание локальных водоемов на уже высохшем дне Аральского моря, обводнение дельтовых водоемов с целью сокращения пылевых и солевых бурь, восстановление биоразнообразия и дельтовой экосистемы, проведение лесопосадок на осушенном дне Аральского моря, закрепление подвижных песков, уменьшение выноса ядовитых аэрозолей с высохшего дна, обеспечение питьевой водой и обустройство коммунальных и лечебных учреждений приборами по обеззараживанию воды, переоборудование водозаборных сооружений хлораторными установками и многое другое.