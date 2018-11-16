Москва, 16 ноября, 2018, 21:08 — ИА Регнум. Воздушно-десантные войска России получат в свое подчинение части армейской авиации, противовоздушной и противоракетной обороны, сообщает 16 ноября РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя командующего ВДВ генерал-лейтенанта Александра Вязникова.

Минобороны России Боевая учеба Воздушно-десантных войск России

По информации агентства, об этом Александр Вязников сообщил на встрече с иностранными военными атташе 67 зарубежных государств.

При этом Александр Вязников отметил, что планы качественного усиления Воздушно-десантных войск, являющихся стратегическим мобильным резервом Верховного главнокомандующего Вооруженных сил России, вызваны тем, что перспективные и существующие угрозы безопасности приобретают всё более комплексный характер, распространяясь не только на военно-политическую, но и на экономическую, информационную и другие жизненно важные сферы.

Поэтому, подчеркнул Вязников, «для нейтрализации возможных угроз идет дальнейшее развитие мобильной компоненты ВС». Российский генерал добавил, что подразделения армейской авиации, противовоздушной и противоракетной обороны, которые войдут в состав ВДВ, будут обладать возможностями интегрированной борьбы с противником.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе учений «Восток-2018» российские военные провели ряд экспериментов с мобильными подразделениями нового типа для выяснения оптимальной для них организационно-штатной структуры.